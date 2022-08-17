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В армию ищут конкретных специалистов: Кто подлежит мобилизации в первую очередь

17 августа 2022, 16:27

В армию ищут конкретных специалистов: Кто подлежит мобилизации в первую очередь

Необходимости в увеличении общего количества личного состава украинской армии пока нет. При этом мобилизации подлежат конкретные специалисты. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает «Голос Америки».

«Задачи по мобилизации определяются Генеральным штабом. Они оценивают количество сил и средств, которые им нужны на тот или иной момент ведения боевых действий. Они оценивают потери. Именно Генеральный штаб знает, на каком направлении, в каком виде силам или войскам нужно замещение сделать или бригаду отвести на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв», — пояснил Резников.

По его словам, сегодня мобилизационные потребности удовлетворяются через поиск конкретных специалистов. В частности, украинская армия сегодня нуждается в операторах беспилотников, специальных айтишниках, связистах, артиллеристах и др.

«Особенно на фоне того, что мы получаем современное военное оборудование стандарта НАТО, то, соответственно, нам и специалисты нужны, которые способны быстро овладеть такими системами», — уточнил глава Минобороны.

Президент Владимир Зеленский подписал указ «О введении военного положения в Украине» 24 февраля, народные депутаты утвердили его 300 голосами в тот же день. Позже Зеленский дважды вносил законопроекты о продлении военного положения сроком еще на 30 дней, Рада поддерживала их.

Кроме того, 24 февраля Зеленский подписал указ «О всеобщей мобилизации», согласно которому мобилизация проводилась в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.

22 мая Верховная Рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток до 23 августа 2022 года. 15 августа военное положение было продлено до 23 ноября.

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