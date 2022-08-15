Рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 суток

Верховная Рада утвердила продлила военное положение на 90 суток — до 23 ноября. Об этом сообщил член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.



Как уточнил член фракции «Голос» Ярослав Железняк за соответствующий законопроект №7664 об утверждении указа президента №573 от 12 августа проголосовали 328 народных депутатов на пленарном заседание в понедельник.

Согласно указу главы государства, военное положения в Украине продлится с 5:30 23 августа 2022 года сроком на 90 суток.



Также Рада поддержала законопроект №7665, которым утверждается указ президента №574 о том, что срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 23 августа на 90 суток.

Президент Владимир Зеленский подписал указ «О введении военного положения в Украине» 24 февраля, народные депутаты утвердили его 300 голосами в тот же день. Позже Зеленский дважды вносил законопроекты о продлении военного положения сроком еще на 30 дней, Рада поддерживала их.



Кроме того, 24 февраля Зеленский подписал указ "О всеобщей мобилизации", согласно которому мобилизация проводилась в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.



22 мая Верховная Рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток до 23 августа 2022 года.