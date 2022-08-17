В армію шукають конкретних фахівців: Хто підлягає мобілізації насамперед

17 серпня 2022, 16:27

В армію шукають конкретних фахівців: Хто підлягає мобілізації насамперед

Необхідності у збільшенні загальної кількості особового складу української армії наразі немає. При цьому мобілізації підлягають конкретні фахівці. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє «Голос Америки».

«Завдання щодо мобілізації визначаються Генеральним штабом. Вони оцінюють кількість сил та засобів, які їм потрібні на той чи інший момент ведення бойових дій. Вони оцінюють втрати. Саме Генеральний штаб знає, на якому напрямку, в якому вигляді силам чи військам потрібно заміщення зробити, чи бригаду відвести на відновлення боєздатності та замість неї запровадити резерв», — пояснив Резніков.

За його словами, сьогодні мобілізаційні потреби задовольняються через пошук конкретних спеціалістів. Зокрема, українська армія сьогодні потребує операторів безпілотників, спеціальних айтівців, зв'язківців, артилеристів тощо.

«Особливо на тлі того, що ми отримуємо сучасне військове обладнання стандарту НАТО, то, відповідно, нам і фахівці потрібні, які здатні швидко опанувати такі системи», — уточнив очільник Міноборони.

Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про запровадження воєнного стану в Україні» 24 лютого, народні депутати затвердили його 300 голосами того ж дня. Пізніше Зеленський двічі вносив законопроєкти про продовження воєнного стану строком на 30 днів, Рада підтримувала їх.

Крім того, 24 лютого Зеленський підписав указ «Про загальну мобілізацію», згідно з яким мобілізація проводилася протягом 90 діб з дня набрання чинності указом.

22 травня Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб до 23 серпня 2022 року. 15 серпня воєнний стан подовжили до 23 листопада. 

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