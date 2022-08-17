В России назначен новый командующий Черноморским флотом

В России назначили нового главу Черноморского флота. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности», - цитирует издание свой источник.



Сейчас Соколов «принимает дела».



СМИ также пишет, что в условиях, когда идет «спецоперация», публично о таких назначениях не сообщается.



Официальных комментариев о назначении Соколова пока нет.