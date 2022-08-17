У Росії призначено нового командувача Чорноморського флоту

17 серпня 2022, 17:35

У Росії призначено нового командувача Чорноморського флоту

У Росії призначили нового голову Чорноморського флоту. Ним став віце-адмірал Віктор Соколов. Про це повідомляє "РІА Новини".

«Наказ був головкомом про його призначення. Членам військової ради пройшла вистава. Публічного заходу не було, і, напевно, його і не буде у зв'язку із запровадженим у місті жовтим рівнем терористичної небезпеки», - цитує видання своє джерело.

ЗМІ також пише, що за умов, коли йде «спецоперація», публічно про такі призначення не повідомляється.

Офіційних коментарів про призначення Соколова наразі немає.

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