У Росії призначено нового командувача Чорноморського флоту

У Росії призначили нового голову Чорноморського флоту. Ним став віце-адмірал Віктор Соколов. Про це повідомляє "РІА Новини".



«Наказ був головкомом про його призначення. Членам військової ради пройшла вистава. Публічного заходу не було, і, напевно, його і не буде у зв'язку із запровадженим у місті жовтим рівнем терористичної небезпеки», - цитує видання своє джерело.



ЗМІ також пише, що за умов, коли йде «спецоперація», публічно про такі призначення не повідомляється.



Офіційних коментарів про призначення Соколова наразі немає.