Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в среду прибыл во Львов. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба генсека.



«Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где завтра встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», - говорится в сообщении.



В администрации Эрдогана ранее сообщили, что турецкий президент вместе с Владимиром Зеленским поднимут вопросы отношений между Украиной и Турцией. А также обсудят пути прекращения войны и «зерновые коридоры».