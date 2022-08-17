Генсек ООН Антоніу Гутерріш прибув до Львова

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш у середу прибув до Львова. Про це у Twitter повідомляє прес-служба генсека.



«Антоніу Гутерріш прибув до Львова, де завтра зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом», - йдеться у повідомленні.



В адміністрації Ердогана раніше повідомили , що турецький президент разом із Володимиром Зеленським порушать питання відносин між Україною та Туреччиною. А також обговорять шляхи припинення війни та «зернові коридори».