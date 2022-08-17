Мэр: Оккупанты проводят фильтрацию в Мелитополе после утреннего взрыва

После утреннего взрыва в захваченном Мелитополе оккупанты оцепили район ЧП и заблокировали выезд из города в сторону Крыма. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



«Пока они оцепили весь район. Нам не известно последствия и сколько врагов уничтожены или пострадали… Враг заблокировал выезд из города. А на въезде проводит тотальную фильтрацию даже до того, что раздевает мужчин», - рассказал он.



Федоров добавил, что после вчерашних взрывов не работает российское пропагандистское телевидение.



В среду, 17 августа, в захваченном россиянами Мелитополе произошел очередной взрыв.



16 августа в оккупированном Мелитополе утром прогремели сразу два взрыва. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного российскими военными.