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Мэр: Оккупанты проводят фильтрацию в Мелитополе после утреннего взрыва

17 августа 2022, 18:46

Мэр: Оккупанты проводят фильтрацию в Мелитополе после утреннего взрыва

После утреннего взрыва в захваченном Мелитополе оккупанты оцепили район ЧП и заблокировали выезд из города в сторону Крыма. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Пока они оцепили весь район. Нам не известно последствия и сколько врагов уничтожены или пострадали… Враг заблокировал выезд из города. А на въезде проводит тотальную фильтрацию даже до того, что раздевает мужчин», - рассказал он.

Федоров добавил, что после вчерашних взрывов не работает российское пропагандистское телевидение.

В среду, 17 августа, в захваченном россиянами Мелитополе произошел очередной взрыв.

16 августа в оккупированном Мелитополе утром прогремели сразу два взрыва. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного российскими военными.

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