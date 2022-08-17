Мер: Окупанти проводять фільтрацію у Мелітополі після ранкового вибуху

Після ранкового вибуху у захопленому Мелітополі окупанти оточили район НП та заблокували виїзд із міста у бік Криму. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федорів.



«Поки що оточили весь район. Нам не відомо наслідків і скільки ворогів знищено чи постраждали… Ворог заблокував виїзд із міста. А на в'їзді проводить тотальну фільтрацію навіть до того, що роздягає чоловіків», - розповів він.



Федорів додав, що після вчорашніх вибухів не працює пропагандистське російське телебачення.



У середу, 17 серпня, у захопленому росіянами Мелітополі стався черговий вибух .



16 серпня в окупованому Мелітополі вранці пролунали одразу два вибухи. Після цього зупинилося мовлення ефірного телебачення захопленого російськими військовими.