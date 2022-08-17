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Украина готова к зиме более чем на 70% — Шмыгаль

17 августа 2022, 20:35

Украина готова к зиме более чем на 70% — Шмыгаль

Почти три четверти теплосетей Украины уже готовы к следующему отопительному сезону. Об этом по результатам селекторного совещания с руководителями областей сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Подготовка к отопительному сезону идет по плану. Состояние готовности объектов жилищного фонда уже составляет 72%, тепловых сетей — 74%», — рассказал он.

Также участники совещания рассмотрели планы мер по уменьшению потребления энергоресурсов. Среди них – перевод теплогенерирующих предприятий на альтернативные виды энергии и термомодернизация.

Кроме того, премьер поручил создать резервы топлива в регионах.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что у всех лесхозов есть необходимые планы, и сейчас государство имеет возможность заготовить 2,3 млн кубических метров древесины.

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