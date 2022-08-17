Україна готова до зими більш ніж на 70% - Шмигаль

Майже три чверті тепломереж України вже готові до наступного опалювального сезону. Про це за результатами селекторної наради із керівниками областей повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Підготовка до опалювального сезону триває за планом. Стан готовності об'єктів житлового фонду вже становить 72%, теплових мереж – 74%», – розповів він.



Також учасники наради розглянули плани заходів щодо зменшення споживання енергоресурсів. Серед них – переведення теплогенеруючих підприємств на альтернативні види енергії та термомодернізацію.



Крім того, прем'єр доручив створити резерви палива у регіонах.



У Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів повідомили, що всі лісгоспи мають необхідні плани, і зараз держава має можливість заготовити 2,3 млн кубічних метрів деревини.