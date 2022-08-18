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Из-за обстрелов Донетчины погибли трое гражданских, еще шесть — ранены

18 августа 2022, 08:49

Из-за обстрелов Донетчины погибли трое гражданских, еще шесть — ранены

В результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли три человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его информации, люди погибли в Авдеевке, Нетайлово и Кураховке. Еще шесть человек ранены: трое — в Нетайлово, по одному — в Авдеевке, Первомайском и Северске.

С 24 февраля в Донецкой области в результате обстрелов 739 человек погибли и 1918 ранены. При этом в настоящее время власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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