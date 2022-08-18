Через обстріли Донеччини загинули троє цивільних, ще шість — поранені

Внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області загинуло троє людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його інформацією, люди загинули в Авдіївці, Нетайловому та Курахівці. Ще шістьох людей поранено: троїх — у Нетайловому, по одному — в Авдіївці, Первомайському та Сіверську.



Від 24 лютого на Донеччині через обстріли 739 людей загинули та 1918 поранені. При цьому нині влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також:



