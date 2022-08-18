На шахте «ЛНР» уже более 10 дней тушат пожар

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории уже более 10 дней продолжается тушение пожара на шахте «Самсоновская-Западная». Об этом сообщает «МЧС ЛНР».



Возгорание произошло 7 августа в сборном конвейерном штреке на горизонте 956 метров, в момент происшествия на аварийном участке находилось семь человек, всего в шахте — 74 человека, все они самостоятельно поднялись на поверхность. По сообщениям «ЛНР», пострадавших нет.



«По состоянию на утро 18 августа 2022 года силами военизированного горноспасательного отряда проводится работа по ликвидации пожара», — говорится в сообщении «МЧС».

Шахта «Самсоновская-Западная» производственного подразделения «Шахтоуправление Краснодонское» была открыта в 1999 году. При «ЛНР» ее включили в «Республиканскую топливную компанию «Востокуголь». Шахта считается опасной из-за возможности внезапных выбросов угля и газа, взрывов угольной пыли.



Шахта находится в селе Самсоновка возле Сорокино (до декоммунизации — Краснодон).