Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

На шахте «ЛНР» уже более 10 дней тушат пожар

18 августа 2022, 11:12

На шахте «ЛНР» уже более 10 дней тушат пожар

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории уже более 10 дней продолжается тушение пожара на шахте «Самсоновская-Западная». Об этом сообщает «МЧС ЛНР».

Возгорание произошло 7 августа в сборном конвейерном штреке на горизонте 956 метров, в момент происшествия на аварийном участке находилось семь человек, всего в шахте — 74 человека, все они самостоятельно поднялись на поверхность. По сообщениям «ЛНР», пострадавших нет.

«По состоянию на утро 18 августа 2022 года силами военизированного горноспасательного отряда проводится работа по ликвидации пожара», — говорится в сообщении «МЧС».

Шахта «Самсоновская-Западная» производственного подразделения «Шахтоуправление Краснодонское» была открыта в 1999 году. При «ЛНР» ее включили в «Республиканскую топливную компанию «Востокуголь». Шахта считается опасной из-за возможности внезапных выбросов угля и газа, взрывов угольной пыли.

Шахта находится в селе Самсоновка возле Сорокино (до декоммунизации — Краснодон).

Еще по теме

Организации
ЛНР
Прочее
Пожар
Места
Сорокино

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:36
Разбитая база «вагнеровцев» и угроза катастрофы на ЗАЭС. Неделя в оккупации
11:19
Будет ли работа врачей в оккупации считаться коллаборационизмом, пояснили в Минздраве
11:12
На шахте «ЛНР» уже более 10 дней тушат пожар
10:41
Взрывы слышно до сих пор: На складе группировки «ДНР» в Амвросиевке детонируют боеприпасы
10:29
«ДНР» намерена запустить Углегорскую ТЭС
09:54
В оккупированной Амвросиевке прогремели взрывы
09:18
«ДНР» сообщает об обстрелах, есть погибшие и пострадавшие
23:13
Обстрелы Дружковки и Курахово. В Лисичанске убиты сотрудники ФСБ. Главное за день ►
21:00
«ДНР» обещает теперь паромные переправы из Мариуполя в Россию
18:46
Мэр: Оккупанты проводят фильтрацию в Мелитополе после утреннего взрыва
16:18
В Луганской ОВА рассказали о результатах удара по войскам РФ в Лисичанске
15:21
В МККК пояснили, почему не сообщали о нарушениях в Еленовке
15:05
В Мариуполе открыт второй пункт фильтрации: В очереди более 1300 человек
14:10
В Луганске показали, как проходит принудительная мобилизация
12:35
В Мелитополе произошел взрыв в районе комендатуры российских оккупантов
все новости
11:36
Разбитая база «вагнеровцев» и угроза катастрофы на ЗАЭС. Неделя в оккупации
11:26
С конца апреля военная поддержка Украины Европой снижается — СМИ
11:19
Будет ли работа врачей в оккупации считаться коллаборационизмом, пояснили в Минздраве
11:12
На шахте «ЛНР» уже более 10 дней тушат пожар
10:41
Взрывы слышно до сих пор: На складе группировки «ДНР» в Амвросиевке детонируют боеприпасы
10:38
Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Запорожью
10:29
«ДНР» намерена запустить Углегорскую ТЭС
09:56
Оккупанты предпринимали попытки наступления на Бахмут — Генштаб
09:54
В оккупированной Амвросиевке прогремели взрывы
09:18
«ДНР» сообщает об обстрелах, есть погибшие и пострадавшие
09:13
Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область «Ураганами»
08:49
Из-за обстрелов Донетчины погибли трое гражданских, еще шесть — ранены
08:46
В Луганской области ВСУ отбили более десяти атак российских войск — Гайдай
08:25
После утренних ракетных ударов в Харькове масштабные пожары, есть жертва и раненые
23:50
«Каждые десять минут – обстрелы»: Как живет Северск ►
все новости
ВИДЕО
Разбитая база «вагнеровцев» и угроза катастрофы на ЗАЭС. Неделя в оккупации
18 августа, 11:36
«Каждые десять минут – обстрелы»: Как живет Северск ►
17 августа, 23:50
Обстрелы Дружковки и Курахово. В Лисичанске убиты сотрудники ФСБ. Главное за день ►
17 августа, 23:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты