«ЛНР»: Пожар на шахте «Самсоновская-Западная» тушат третий день

На подконтрольной «ЛНР» территории, на шахте «Самсоновская-Западная» — пожар. Его тушат уже третий день.



Как сообщает так называемый «МЧС ЛНР», сегодня ликвидация пожара продолжается.



Возгорание произошло 7 августа в сборном конвейерном штреке на горизонте 956 м. На момент происшествия на аварийном участке находились семь человек, всего в шахте — 74 человека. Все они самостоятельно поднялись на поверхность, пострадавших нет.



Шахта находится в селе Самсоновка возле Сорокино (до декоммунизации — Краснодон).