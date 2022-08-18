На шахті «ЛНР» вже понад 10 днів гасять пожежу

На підконтрольній угрупуванні «ЛНР» території вже понад 10 днів продовжується гасіння пожежі на шахті «Самсонівська-Західна». Про це повідомляє «МНС ЛНР».



Займання сталося 7 серпня у збірному конвеєрному штреку на горизонті 956 метрів, у момент пригоди на аварійній ділянці перебувало семеро людей, всього у шахті — 74 особи, всі вони самостійно піднялися на поверхню. За повідомленнями ЛНР, постраждалих немає.



«Станом на ранок 18 серпня 2022 року силами воєнізованого гірничорятувального загону проводиться робота з ліквідації пожежі», — йдеться у повідомленні «МНС».

Шахту «Самсонівська-Західна» виробничого підрозділу «Шахтоуправління Краснодонське» було відкрито 1999 року. За «ЛНР» її включили до «Республіканської паливної компанії «Східвугілля». Шахта вважається небезпечною через можливість раптових викидів вугілля та газу, вибухів вугільного пилу.



Шахта знаходиться в селі Самсонівка біля Сорокіного (до декомунізації — Краснодон).