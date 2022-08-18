С конца апреля военная поддержка Украины Европой снижается — СМИ

С апреля военная поддержка Украины со стороны Европы снижается. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.



Отмечается, что в июле шесть крупных европейских государств, в том числе Германия, Франция и Италия, не предоставили Украине новых военных обязательств — это первый такой месяц после полномасштабного вторжения РФ в феврале.



Журналисты сделали вывод, что эти данные подтверждают позицию, которую неоднократно заявляли украинские военные и политики о том, что крупные европейские государства не поспевают за военной помощью, поступающей из США, а Великобритания и Польша, возможно, выдыхаются. В последнее время об этом все чаще говорят военные специалисты и некоторые члены Европарламента.



Указывается, что поддержка Украины со стороны Европы ослабевает на фоне планов ВСУ и украинского военного руководства провести контрнаступление.

Последнее обновление «Ukraine Support Tracer» (со 2 июля по 3 августа) показывает, что в июле Украина получила около €1,5 млрд в виде новых обязательств по поддержке.

«В июле страны-доноры почти не инициировали новую помощь, но они предоставили часть уже выделенной поддержки, например системы вооружений», - отметил Кристоф Требеш, руководитель группы «Ukraine Support Tracer».