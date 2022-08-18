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С конца апреля военная поддержка Украины Европой снижается — СМИ

18 августа 2022, 11:26

С конца апреля военная поддержка Украины Европой снижается — СМИ

С апреля военная поддержка Украины со стороны Европы снижается. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Отмечается, что в июле шесть крупных европейских государств, в том числе Германия, Франция и Италия, не предоставили Украине новых военных обязательств — это первый такой месяц после полномасштабного вторжения РФ в феврале. 

Журналисты сделали вывод, что эти данные подтверждают позицию, которую неоднократно заявляли украинские военные и политики о том, что крупные европейские государства не поспевают за военной помощью, поступающей из США, а Великобритания и Польша, возможно, выдыхаются. В последнее время об этом все чаще говорят военные специалисты и некоторые члены Европарламента.

Указывается, что поддержка Украины со стороны Европы ослабевает на фоне планов ВСУ и украинского военного руководства провести контрнаступление. 

Последнее обновление «Ukraine Support Tracer» (со 2 июля по 3 августа) показывает, что в июле Украина получила около €1,5 млрд в виде новых обязательств по поддержке. 

«В июле страны-доноры почти не инициировали новую помощь, но они предоставили часть уже выделенной поддержки, например системы вооружений», - отметил Кристоф Требеш, руководитель группы «Ukraine Support Tracer».

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