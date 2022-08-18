З кінця квітня військова підтримка України Європою знижується — ЗМІ

З кінця квітня військова підтримка України з боку Європи знижується. Про це повідомляє Politico із посиланням на дані Кільського інституту світової економіки.



Зазначається, що у липні шість великих європейських держав, зокрема Німеччина, Франція та Італія, не надали Україні нових військових зобов'язань — це перший місяць після повномасштабного вторгнення РФ у лютому.



Журналісти зробили висновок, що ці дані підтверджують позицію, яку неодноразово заявляли українські військові та політики про те, що великі європейські держави не встигають за військовою допомогою, що надходить із США, а Великобританія та Польща, можливо, видихаються. Останнім часом про це все частіше говорять військові спеціалісти та деякі члени Європарламенту.



Зазначається, що підтримка України з боку Європи слабшає на тлі планів ЗСУ та українського військового керівництва провести контрнаступ.

Останнє оновлення «Ukraine Support Tracer» (з 2 липня по 3 серпня) показує, що в липні Україна отримала близько €1,5 млрд у вигляді нових зобов'язань щодо підтримки.

«У липні країни-донори майже не ініціювали нову допомогу, але вони надали частину вже виділеної підтримки, наприклад системи озброєнь», - зазначив Крістоф Требеш, керівник групи «Ukraine Support Tracer».