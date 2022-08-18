Прилетают и ракеты, и авиабомбы: В Донецкой ОВА показали Северск

Северск после обстрелов. Скриншот

Северск, который находится близко к линии фронта — постоянно под обстрелами. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



«Здесь почти не бывает затишья — прилетает постоянно. Россияне активно применяют здесь не только артиллерию, но и авиацию: стремятся уничтожить городскую инфраструктуру и убить как можно больше гражданских», — отметили в Донецкой ОВА.



Там добавили, что в город прилетали в том числе полутонные авиабомбы. Оккупанты запускают и ракеты с самолетов.







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