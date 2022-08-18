Прилітають і ракети, і авіабомби: У Донецькій ОВА показали Сіверськ

Сіверськ після обстрілів. Скріншот

Сіверськ, який знаходиться близько до лінії фронту, постійно під обстрілами. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



«Тут майже не буває затишшя — прилітає постійно. Росіяни активно застосовують тут не лише артилерію, а й авіацію: прагнуть знищити міську інфраструктуру та вбити якнайбільше цивільних», — зазначили у Донецькій ОВА.



Там додали, що до міста прилітали, зокрема, півтонні авіабомби. Окупанти запускають і ракети з літаків.







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