Прилітають і ракети, і авіабомби: У Донецькій ОВА показали Сіверськ

18 серпня 2022, 12:49

Прилітають і ракети, і авіабомби: У Донецькій ОВА показали Сіверськ

Сіверськ після обстрілів. Скріншот Сіверськ після обстрілів. Скріншот

Сіверськ, який знаходиться близько до лінії фронту, постійно під обстрілами. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

«Тут майже не буває затишшя — прилітає постійно. Росіяни активно застосовують тут не лише артилерію, а й авіацію: прагнуть знищити міську інфраструктуру та вбити якнайбільше цивільних», — зазначили у Донецькій ОВА.

Там додали, що до міста прилітали, зокрема, півтонні авіабомби. Окупанти запускають і ракети з літаків.



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