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В Сумской области в результате обстрела разрушена школа и повреждены дома

18 августа 2022, 13:29

В Сумской области в результате обстрела разрушена школа и повреждены дома

Оккупанты утром 18 августа из ствольной артиллерии нанесли 15 ударов по Белопольской громаде Сумской области, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Отмечается, что все прилеты пришлись по селу Павловка.

В результате артиллерийского обстрела повреждены частные дома, также разрушена школа.

В целом, за прошедшие сутки противник выпустил по Сумской области почти 150 снарядов с применением 120 и 122-мм минометов, ствольной артиллерии и САУ.


Фото: Telegram / Дмитрий Живицкий

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