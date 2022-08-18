У Сумській області внаслідок обстрілу зруйновано школу та пошкоджено будинки

Фото: Telegram / Дмитро Живицький

Окупанти вранці 18 серпня із ствольної артилерії завдали 15 ударів по Білопільській громаді Сумської області, постраждалих немає. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



Зазначається, що всі прильоти сталися на території села Павлівка.



Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено приватні будинки, також зруйновано школу.



Загалом, минулої доби противник випустив по Сумській області майже 150 снарядів із застосуванням 120 та 122-мм мінометів, ствольної артилерії та САУ.



Фото: Telegram / Дмитро Живицький