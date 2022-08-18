Зеленский создал в Бердянске военную администрацию

Президент Владимир Зеленский создал для оккупірованного Бердянска Запорожской области городскую военную администрацию. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.



Ответственность за выполнение мероприятий по образованию администрации возложена на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Запорожскую областную государственную администрацию.



Главой Бердянской городской военной администрации назначена Галицына Виктория Леонидовна.



В 2021 году Галицына стала депутатом Бердянского горсовета VIII созыва и возглавила фракцию «Слуга Народа». Также является областной координатором «Зе!Молодежки» в Запорожской области.



Бердянск был оккупирован в первые дни полномасштабного российского вторжения в конце февраля 2022 года.