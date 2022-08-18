Зеленський створив у Бердянську військову адміністрацію

Президент Володимир Зеленський утворив для окупованого Бердянську Запорізької області міську військову адміністрацію. Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави.



Відповідальність за виконання заходів щодо утворення адміністрації покладено на Генеральний штаб Збройних сил України та Запорізьку обласну державну адміністрацію.



Головою Бердянської міської військової адміністрації призначено Галіцину Вікторію Леонідівну.



2021 року Галіцина стала депутатом Бердянської міськради VIII скликання та очолила фракцію «Слуга Народу». Також є обласним координатором «Зе!Молодіжки» у Запорізькій області.



Бердянськ був окупованим в перші дні повномасштабного російського вторгнення наприкінці лютого 2022 року.