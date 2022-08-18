Зеленський створив у Бердянську військову адміністрацію

18 серпня 2022, 14:08

Зеленський створив у Бердянську військову адміністрацію

Президент Володимир Зеленський утворив для окупованого Бердянську Запорізької області міську військову адміністрацію. Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави.

Відповідальність за виконання заходів щодо утворення адміністрації покладено на Генеральний штаб Збройних сил України та Запорізьку обласну державну адміністрацію.

Головою Бердянської міської військової адміністрації призначено Галіцину Вікторію Леонідівну.

2021 року Галіцина стала депутатом Бердянської міськради VIII скликання та очолила фракцію «Слуга Народу». Також є обласним координатором «Зе!Молодіжки» у Запорізькій області.

Бердянськ був окупованим в перші дні повномасштабного російського вторгнення наприкінці лютого 2022 року.

Ще за темою

Місця
Бердянськ
Інше
Війна військова адміністрація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:44
У Запорізькій області почали видавати російські автономери
16:20
Ахметов заявив про готовність відновлювати деокупований Маріуполь
16:13
Що продають на ринку, показали мешканці підконтрольного «ЛНР» Луганська
16:06
Чотирьох директорів шкіл Маріуполя підозрюють у державній зраді
15:10
У Херсоні з'явився мобільний оператор «ДНР» «Фенікс»
12:18
У підконтрольному «ДНР» Світлодарську через обстріл загинули двоє дорослих та дитина
11:36
Розбита база «вагнерівців» та загроза катастрофи на ЗАЕС. Тиждень в окупації ►
11:19
Чи буде робота лікарів в окупації вважатися колабораціонізмом, пояснили в МОЗ
11:12
На шахті «ЛНР» вже понад 10 днів гасять пожежу
10:41
Вибухи чути й досі: На складі угруповання «ДНР» в Амвросіївці детонують боєприпаси
10:29
«ДНР» має намір запустити Вуглегірську ТЕС
09:54
В окупованій Амвросіївці пролунали вибухи
09:18
«ДНР» повідомляє про обстріли, є загиблі та постраждалі
23:13
Обстріли Дружківки та Курахове. У Лисичанську вбито співробітників ФСБ. Головне за день ►
21:00
«ДНР» обіцяє тепер поромні переправи з Маріуполя до Росії
Всі новини
18:01
У Львові завершилася зустріч президентів Ердогана, Зеленського та генсека ООН Гутерріша
17:44
У Запорізькій області почали видавати російські автономери
17:14
На Донеччині один загиблий, четверо поранених за сьогодні. Мешканців закликають евакуюватися
16:50
Росія проти пропозицій про демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС
16:37
Зеленський розповів, про що говорив із Гутеррішем
16:20
Ахметов заявив про готовність відновлювати деокупований Маріуполь
16:13
Що продають на ринку, показали мешканці підконтрольного «ЛНР» Луганська
16:13
Кількість загиблих внаслідок удару по Харкову збільшилося до 12 осіб - ДСНС
16:06
Чотирьох директорів шкіл Маріуполя підозрюють у державній зраді
15:10
У Херсоні з'явився мобільний оператор «ДНР» «Фенікс»
14:42
Під час обстрілу Миколаєва одна людина загинула та двоє поранено
14:41
Енергетики повернули світло у 32 населених пункти в Донецькій області
14:23
На Луганщині зруйновано 15 об'єктів цивільної інфраструктури за добу
14:08
Зеленський створив у Бердянську військову адміністрацію
13:43
РФ заявила про готовність до прямих переговорів Зеленського та Путіна - ЗМІ
Всі новини
ВІДЕО
Прилітають і ракети, і авіабомби: У Донецькій ОВА показали Сіверськ
18 серпня, 12:49
Розбита база «вагнерівців» та загроза катастрофи на ЗАЕС. Тиждень в окупації ►
18 серпня, 11:36
«Кожні десять хвилин – обстріли»: Як живе Сіверськ ►
17 серпня, 23:50

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти