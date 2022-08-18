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Что продают на рынке, показали жители подконтрольного «ЛНР» Луганска

18 августа 2022, 16:13

Что продают на рынке, показали жители подконтрольного «ЛНР» Луганска

Пригород оккупированного Луганска. Скриншот Пригород оккупированного Луганска. Скриншот

На оккупированной Луганщине на рынке много людей: как продавцов, так и покупателей. Что продают и по каким ценам, в своем видеоблоге показали жители Луганска Анатолий и Ольга. 

Луганчане поехали за покупками в пригород Луганска — на рынок в поселке Ольховое, где находится железнодорожная станция «Ольховая».

Торговля ведется с земли, с ящиков, также товар раскладывают на столиках и на машинах. Стоимость указана в рублях, согласно курсу группировки «ЛНР» — за одну гривну дают два рубля. 

Цены на овощи следующие (за кг):

  • сладкий перец — 40 рублей (20 гривен);
  • цветная капуста — 50 рублей (25 гривен);
  • картофель — 35 рублей (18 гривен);
  • морковь — 40 рублей (20 гривен);
  • свекла — 35 рублей (18 гривен);
  • огурцы — 30-40 рублей (15-20 гривен).

Также луганчане показали, что в продаже есть ежевика по 100 рублей (50 гривен) за литровую банку. Подсолнечное масло — от 120 рублей (60 гривен) за литр. Мед — от 400 до 700 (акациевый) рублей (от 200 до 350 гривен) за литр. Творог — 130-150 рублей (65-75 гривен).

Есть и мясо, его продают с прилавков: свинину на ребре — по 330 рублей (165 гривен), мякоть — по 400 рублей (200 гривен), сало от 50 рублей (25 гривен), в зависимости от толщины и наличия мяса.

Пшеницу и кукурузу продают по 100 рублей (50 гривен) за ведро.

Можно приобрести и дрова:

  • 3 куба колотых — за 6,5 тысячи рублей (3,3 тысячи гривен);
  • 3 куба не колотых — за 6 тысяч рублей (3 тысячи гривен).

Луганчан интересовали дыни, их ценник стартует от 50 рублей (25 гривен). Анатолий и Ольга купили два больших арбуза по 15 рублей (8 гривен) за кг.

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