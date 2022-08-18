Що продають на ринку, показали мешканці підконтрольного «ЛНР» Луганська

18 серпня 2022, 16:13

Що продають на ринку, показали мешканці підконтрольного «ЛНР» Луганська

Передмістя окупованого Луганська. Скріншот Передмістя окупованого Луганська. Скріншот

На окупованій Луганщині на ринку багато людей: як продавців, так і покупців. Що продають і за якими цінами, у своєму відеоблозі показали жителі Луганська Анатолій та Ольга.

Луганці поїхали за покупками до передмістя Луганська — на ринок у селищі Вільхове, де знаходиться залізнична станція «Вільхова».

Торгівля ведеться з землі, з ящиків, а також товар розкладають на столиках та на машинах. Вартість вказана в рублях, згідно з курсом угруповання «ЛНР» — за одну гривню дають два рублі.

Ціни на овочі такі (за кг):

  • солодкий перець — 40 рублів (20 гривень);
  • цвітна капуста — 50 рублів (25 гривень);
  • картопля — 35 рублів (18 гривень);
  • морква — 40 рублів (20 гривень);
  • буряк — 35 рублів (18 гривень);
  • огірки — 30-40 рублів (15-20 гривень).

Також луганчани показали, що у продажу є ожина по 100 рублів (50 гривень) за літрову банку. Соняшникова олія — від 120 рублів (60 гривень) за літр. Мед — від 400 до 700 (акацієвий) рублів (від 200 до 350 гривень) за літр. Сир — 130-150 рублів (65-75 гривень).

Є й м'ясо, його продають з прилавків: свинину на ребрі — по 330 рублів (165 гривень), м'якоть — по 400 рублів (200 гривень), сало — від 50 рублів (25 гривень), залежно від товщини та наявності м'яса.

Пшеницю та кукурудзу продають по 100 рублів (50 гривень) за відро.

Можна придбати й дрова:

  • 3 куби колотих — за 6,5 тисячі рублів (3,3 тисячі гривень);
  • 3 куби не колотих — за 6 тисяч рублів (3 тисячі гривень).

Луганчан цікавили дині, їхній цінник стартує від 50 рублів (25 гривень). Анатолій та Ольга купили два великі кавуни по 15 рублів (8 гривень) за кг.

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