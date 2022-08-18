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Ахметов заявил о готовности восстанавливать деоккупированный Мариуполь

18 августа 2022, 16:20

Ахметов заявил о готовности восстанавливать деоккупированный Мариуполь

Миллиардер Ринат Ахметов завил о готовности восстановить Мариуполь после его освобождения от российских войск и возврата города под контроль Украины. Об этом он сообщил в интервью польскому изданию Wiadomosci.

Ахметов заявил, что если Украине будет оказана достаточная военная помощь, Мариуполь обязательно будет освобожден, а «когда украинский флаг снова поднимется над Мариуполем», он направит усилия на восстановление города.

«Лично я не пожалею ни сил, ни денег на это. Мы обязательно восстановим наши заводы, и сталь из Мариуполя в Украине снова будет конкурировать на мировых рынках», - сказал миллиардер.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что стоимость реконструкции Мариуполя составит более $14 миллиардов для проживания там 220 тысяч человек, и, по предварительным оценкам, на восстановление уйдет семь-десять лет. 

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