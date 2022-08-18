Ахметов заявив про готовність відновлювати деокупований Маріуполь

Мільярдер Рінат Ахметов заявив про готовність відновити Маріуполь після його звільнення від російських військ та повернення міста під контроль України. Про це він повідомив в інтерв'ю польському виданню Wiadomosci.



Ахметов заявив, що якщо Україні буде надано достатню військову допомогу, Маріуполь обов'язково буде звільнений, а «коли український прапор знову підніметься над Маріуполем», він спрямує зусилля на відновлення міста.



«Особисто я не пошкодую ні сили, ні грошей на це. Ми обов'язково відновимо наші заводи, і сталь із Маріуполя в Україні знову конкуруватиме на світових ринках», - сказав мільярдер.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що вартість реконструкції Маріуполя становитиме понад $14 мільярдів для проживання там 220 тисяч осіб, і, за попередніми оцінками, на відновлення піде сім-десять років.