Россия против предложений о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС

Российская сторона считает неприемлемыми предложения о создании демилитаризованной зоны в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает «Интерфакс».



Он отметил, что, как ожидают в Москве, поездка на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ состоится «в самое ближайшее время».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению военных действий вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции и созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу присоединился к его призывам.