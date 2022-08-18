Росія проти пропозицій про демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС

Російська сторона вважає неприйнятними пропозиції щодо створення демілітаризованої зони в районі Запорізької АЕС. Про це заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Іван Нечаєв, повідомляє «Інтерфакс».



Він зазначив, що, як очікують у Москві, поїздка на ЗАЕС експертів МАГАТЕ відбудеться «найближчим часом».

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного припинення військових дій поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель приєднався до його закликів.