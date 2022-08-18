Оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС 19 августа - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждает о возможных провокациях российских оккупантов на Запорожской АЭС.



«Оккупанты объявили неожиданный «выходной» на Запорожской атомной станции. 19 августа в ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители Росатома, которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта», – говорится в сообщении.



В разведке отмечают, что одновременно российская сторона заявила о якобы готовящемся «теракте» со стороны ВСУ во время визита в Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.



«Оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут «повысить ставки» и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине Генерального секретаря ООН», – сообщают в ГУР.



В компании «Энергоатом», являющейся оператором ЗАЭС, отмечают, что вмешательство российских оккупантов в процесс управления станцией и обесточивание станции может приблизить «сценарий радиационной катастрофы».