Окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС 19 серпня – ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України попереджає про можливі провокації російських окупантів на Запорізькій АЕС.



«Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС перебуватиме лише оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники Росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об'єкту», – йдеться у повідомленні.



У розвідці зазначають, що одночасно російська сторона заявила про нібито «теракт» з боку ЗСУ під час візиту в Україну генсека ООН Антоніу Гутерріша.



«Окупанти після масштабного обстрілу Запорізької атомної станції можуть «підвищити ставки» і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об'єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН», – повідомляють у ГУР.



У компанії «Енергоатом», яка є оператором ЗАЕС, зазначають, що втручання російських окупантів у процес управління станцією та знеструмлення станції може наблизити «сценарій радіаційної катастрофи».