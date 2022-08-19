В Донецкой области из-за обстрелов пять погибших, вдвое больше раненых

В результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли пять человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его информации, два человека погибли в Авдеевке, по одному в Первомайском, Дружбе и Зеленополье. Еще десять человек ранены: четверо — в Дружбе, по два — в Авдеевке и Бахмуте, по одному — в Пивничном и Зализном.



С 24 февраля в Донецкой области в результате обстрелов 744 человека погибли и 1928 ранены. При этом в настоящее время власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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