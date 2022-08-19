Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Донецкой области из-за обстрелов пять погибших, вдвое больше раненых

19 августа 2022, 08:53

В Донецкой области из-за обстрелов пять погибших, вдвое больше раненых

В результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли пять человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его информации, два человека погибли в Авдеевке, по одному в Первомайском, Дружбе и Зеленополье. Еще десять человек ранены: четверо — в Дружбе, по два — в Авдеевке и Бахмуте, по одному — в Пивничном и Зализном.

С 24 февраля в Донецкой области в результате обстрелов 744 человека погибли и 1928 ранены. При этом в настоящее время власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Читайте также:

Утром войска РФ нанесли удар по Краматорску, разрушены учебные заведения

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Авдеевка Бахмут
Прочее
Война Погибшие Жертвы раненые

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:10
Угроза ударов на День независимости, переговоры Зеленского с Эрдоганом. Главное за день ►
23:08
В Крыму заявили о сбитом беспилотнике в районе военного аэродрома
18:58
«ДНР»: Три человека погибли и пятеро ранены в ДТП возле границы с РФ
17:44
В Запорожской области начали выдавать российские автономера
16:20
Ахметов заявил о готовности восстанавливать деоккупированный Мариуполь
16:13
Что продают на рынке, показали жители подконтрольного «ЛНР» Луганска
16:06
Четырех директоров школ Мариуполя подозревают в государственной измене
15:10
В Херсоне появился мобильный оператор «ДНР» «Феникс»
12:18
В подконтрольном «ДНР» Светлодарске из-за обстрела погибли двое взрослых и ребенок
11:36
Разбитая база «вагнеровцев» и угроза катастрофы на ЗАЭС. Неделя в оккупации ►
11:19
Будет ли работа врачей в оккупации считаться коллаборационизмом, пояснили в Минздраве
11:12
На шахте «ЛНР» уже более 10 дней тушат пожар
10:41
Взрывы слышно до сих пор: На складе группировки «ДНР» в Амвросиевке детонируют боеприпасы
10:29
«ДНР» намерена запустить Углегорскую ТЭС
09:54
В оккупированной Амвросиевке прогремели взрывы
все новости
08:53
В Донецкой области из-за обстрелов пять погибших, вдвое больше раненых
08:19
Утром войска РФ нанесли удар по Краматорску, разрушены учебные заведения
00:10
Угроза ударов на День независимости, переговоры Зеленского с Эрдоганом. Главное за день ►
23:23
Более семи тысяч человек эвакуировали из Донецкой области с начала августа — Верещук
23:08
В Крыму заявили о сбитом беспилотнике в районе военного аэродрома
22:22
ВСУ отразили атаки российских войск — Генштаб
21:56
Взрывы были слышны в Керчи
20:57
Зеленский подписал закон, запрещающий повышать тарифы на газ, отопление и горячую воду
20:39
В Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами
20:25
Генсек ООН принял решение о миссии для установления фактов трагедии в Еленовке
19:46
Оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС 19 августа - ГУР
18:58
«ДНР»: Три человека погибли и пятеро ранены в ДТП возле границы с РФ
18:01
Во Львове завершилась встреча президентов Эрдогана, Зеленского и генсека ООН Гутерриша
17:44
В Запорожской области начали выдавать российские автономера
17:14
На Донетчине один погибший, четверо раненых за сегодня. Жителей призывают эвакуироваться
все новости
ВИДЕО
Угроза ударов на День независимости, переговоры Зеленского с Эрдоганом. Главное за день ►
19 августа, 00:10
Прилетают и ракеты, и авиабомбы: В Донецкой ОВА показали Северск
18 августа, 12:49
Разбитая база «вагнеровцев» и угроза катастрофы на ЗАЭС. Неделя в оккупации ►
18 августа, 11:36

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты