На Донеччині через обстріли п'ять загиблих, удвічі більше поранених

19 серпня 2022, 08:53

На Донеччині через обстріли п'ять загиблих, удвічі більше поранених

Внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області загинули п'ятеро людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його інформацією, двоє людей загинули в Авдіївці, по одному в Первомайському, Дружбі та Зеленопіллі. Ще десятьох людей поранено: четверо — у Дружбі, по двох — в Авдіївці та Бахмуті, по одному — у Північному та Залізному.

Від 24 лютого на Донеччині через обстріли 744 особи загинули та 1928 поранені. При цьому нині влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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