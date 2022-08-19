В мэрии Славянска рассказали о новой схеме мошенничества на доставке дров

В Славянске оставшихся в городе жителей призвали не верить «заманчивым предложениям о «доставке дров по минимальной цене». Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях, отметив, что схему для личного обогащения реализовывают жулики. По его словам, они берут деньги, а потом рассказывают клиентам, что власти не пустили в огород их машины с дровами.



Также Вадим Лях попросил жителей не пытаться ехать в поселки и лесополосы для заготовки дров так как это небезопасно. Он отметил, что территория может быть заминирована.



«Сейчас прорабатываются варианты доставки в Славянскую общину разного вида твердого топлива. Информация о том, какие категории населения, где и как могут его получить, будет своевременно доведена до нас», - написал Лях.







К тому же мэр Славянска сообщил, что на территории общины остается порядка 20 тысяч жителей, около 2 тысяч из них – маломобильные граждане, люди пожилого возраста, люди с инвалидностью, которые остались одни. Призвал сообщать о таких гражданах. Также в городе, по данным Ляха, остается примерно 2 тысячи детей, он написал, что родители обязаны подумать об их безопасности.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона погибли пять человек.