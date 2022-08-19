У мерії Слов'янська розповіли про нову схему шахрайства на доставці дров

У Слов'янську мешканців закликали не вірити «привабливим пропозиціям про «доставку дров за мінімальною ціною». Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях, наголосивши, що схему для особистого збагачення реалізовують шахраї. За його словами, вони беруть гроші, а потім розповідають клієнтам, що влада не пустила в город їхні машини з дровами.



Також Вадим Лях попросив мешканців не намагатися їхати до селищ та лісосмуг для заготівлі дров, оскільки це небезпечно. Він зазначив, що територія може бути замінована.



«Наразі опрацьовуються варіанти доставки до Слов'янської громади різного виду твердого палива. Інформація про те, які категорії населення, де і як зможуть його отримати, буде вчасно доведена до жителів», - написав Лях.







До того ж мер Слов'янська повідомив, що на території громади залишається приблизно 20 тисяч мешканців, близько 2 тисяч із них – маломобільні громадяни, люди похилого віку, люди з інвалідністю, які залишилися самі. Закликав повідомляти про таких громадян. Також у місті, за даними Ляха, залишається приблизно 2 тисячі дітей, він написав, що батьки зобов'язані подумати про їхню безпеку.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині регіону загинули п'ятеро людей.