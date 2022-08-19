В «ЛНР» руководить двумя «министерствами» и «антимонопольным комитетом» будут россияне

В группировке «ЛНР» руководителями двух «министерств» и «антимонопольного комитета» стали россияне. Об этом говорится в опубликованных «указах» «главы» группировки Леонида Пасечника.



«Министром промышленности и торговли ЛНР» стал бывший заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан РФ Тимур Саматов, руководителем «минтопэнерго» — бывший директор российского акционерного общества «Атомстройэкспорт» Константин Завизенов, а председателем «государственного антимонопольного комитета ЛНР» — экс-начальник отдела по борьбе с картелями управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области РФ Руслан Джалюков.



Ранее сообщалось, что в так называемое «правительство ДНР» вошли еще несколько россиян.



Напомним, в июле в группировке «ДНР» на ряд «министерских» должностей назначены граждане России.