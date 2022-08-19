У «ЛНР» керувати двома «міністерствами» та «антимонопольним комітетом» будуть росіяни

В угрупованні «ЛНР» керівниками двох «міністерств» та «антимонопольного комітету» стали росіяни. Про це йдеться в опублікованих «указах» «голови» угруповання Леоніда Пасічника.



«Міністром промисловості та торгівлі ЛНР» став колишній заступник міністра промисловості та торгівлі Республіки Татарстан РФ Тимур Саматов, керівником «мінпаливенерго» — колишній директор російського акціонерного товариства «Атомбудекспорт» Костянтин Завізенов, а головою «державного антимонопольного комітету ЛНР» — ексначальник відділу з боротьби з картелями управління Федеральної антимонопольної служби Московської області РФ Руслан Джалюков.



Раніше повідомлялося, що до так званого «уряду ДНР» увійшли ще кілька росіян.



Нагадаємо, у липні в угрупуванні «ДНР» на низку «міністерських» посад призначено громадян Росії.