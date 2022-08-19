Минреинтеграции: Переселенцы, не получившие помощь, смогут повторно подать заявку на выплату

Переселенцы, подававшие заявления на получение помощи через приложение «Дія» до 30 апреля, но так ее и не получившие, смогут дополнительно обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения и получить соответствующую выплату. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«Для получения помощи человек должен прийти в орган соцзащиты населения и написать заявление. Также необходимо дополнительно подать информацию, хранящуюся на носителях, что подтверждает факт подачи заявления через приложение "Дія"», - говорится в сообщении.



По помощь назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления, которое можно подать до 1 октября 2022 года.



Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.