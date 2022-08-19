Мінреінтеграції: Переселенці, які не отримали допомоги, зможуть повторно подати заявку на виплату

Переселенці, які подавали заяви на отримання допомоги через додаток «Дія» до 30 квітня, але так і не отримали, зможуть додатково звернутися із заявою до органу соціального захисту населення та отримати відповідну виплату. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.



«Для отримання допомоги людина має прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву. Також необхідно додатково подати інформацію, що зберігається на носіях, що підтверджує факт подання заяви через додаток Дія», - йдеться в повідомленні.



Допомога призначається протягом 10 робочих днів з моменту надходження заяви, яку можна подати до 1 жовтня 2022 року.



Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.