Число жертв ракетных ударов по общежитиям в Харькове выросло до 21 человека

Завершены поисково-спасательные работы в здании общежития в Слободском районе Харькова, которое было разрушено в результате ракетного удара утром 18 августа. Из-под завалов извлечены тела 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.



«Сотрудники ГСЧС в течение двух дней проводили поисково-спасательные работы на месте происшествия. 9 человек удалось спасти, из них 2 ребенка. В общей сложности из-под завалов были извлечены тела 6 погибших, из них один ребенок (мальчик 2009 г.р.)», - говорится в сообщении.



Таким образом, общее число погибших выросло до 21 человека.



В пятницу, 19 августа, в Харькове объявлен траур в память о погибших в результате массированных ракетных ударов, нанесенных российскими оккупационными войсками по городу вечером 17 августа и утром 18 августа.