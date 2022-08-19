Кількість жертв ракетних ударів по гуртожиткам у Харкові зросло до 21 особи

Завершено пошуково-рятувальні роботи у будівлі гуртожитку у Слобідському районі Харкова, що було зруйновано внаслідок ракетного удару вранці 18 серпня. З-під завалів вилучено тіла 6 людей. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області.



«Співробітники ДСНС протягом двох днів проводили пошуково-рятувальні роботи на місці події. 9 людей вдалося врятувати, з них 2 дитини. Загалом з-під завалів було вилучено тіла 6 загиблих, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.)», - йдеться у повідомленні.



Таким чином, загальна кількість загиблих зросла до 21 особи.



У п'ятницю, 19 серпня, у Харкові оголошено жалобу на згадку про загиблих внаслідок масованих ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по місту ввечері 17 серпня та вранці 18 серпня.