Макрон обсудил с Путиным развертывание миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 19 августа, провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.



Отмечается, что Макрон подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и высказался за скорейшее направление на место миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных с Украиной и ООН.

«Президент Российской Федерации уведомил президента Республики о своём согласии на развёртывание этой миссии», - указывается в сообщении.



Отмечается, что Макрон и Путин планируют провести ещё один разговор в ближайшие дни, после обсуждений между техническими группами и до развёртывания миссии.