Макрон обговорив з Путіним розгортання місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 19 серпня, провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє прес-служба Єлисейського палацу.



Зазначається, що Макрон наголосив на своєму занепокоєнні ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки, і висловився за якнайшвидший напрямок на місце місії експертів МАГАТЕ на умовах, погоджених з Україною та ООН.

"Президент Російської Федерації повідомив президента Республіки про свою згоду на розгортання цієї місії", - зазначається в повідомленні.



Зазначається, що Макрон і Путін планують провести ще одну розмову найближчими днями після обговорень між технічними групами і до розгортання місії.