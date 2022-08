СМИ: Кремль хотел, чтобы марионеточное правительство Украины возглавлял Царев или Янукович

В Кремле планировали установить управляемое правительство в Украине после того как они захватят Киев, напав 24 февраля. По данным The Washington Post, россияне перед полномасштабным вторжением в Украину готовили как минимум два марионеточных «правительства».



Представитель украинских силовых структур рассказал газете, что согласно планам Кремля, одно «правительство», размещенное в Беларуси, формировалось вокруг экс-президента Виктора Януковича. 7 марта в Минске приземлился самолет, принадлежавший бывшему президенту Украины. Его прибытие было расценено как указание на то, что Россия может попытаться восстановить в должности политика, которого кремлевские чиновники до сих пор называют после его свержения в 2014 году «законным» лидером страны.



Янукович не ответил на запрос издания о комментариях. Его бывший премьер-министр Николай Азаров заявил в телефонном комментарии The Post, что любые предположения о том, что Москва пытается организовать возвращение Януковича к власти, являются «полной чушью».



Вторая группа, в которую входили бывшие члены правительства Януковича, сформировалась на юго-востоке Украины, когда эту территорию захватили российские войска. Среди них был бывший член Партии регионов Олег Царев, который заявил о своем присутствии в Украине в Telegram, написав, что «Киев будет свободен от фашистов».



В телефонном интервью The Post в прошлом месяце Царев сказал, что в первые недели войны он даже был в окрестностях Киева, путешествуя с "друзьями", которых он отказался назвать. На вопросы о том, участвовал ли он в каком-либо заговоре с целью захвата власти, Царев отвечать не стал.



«У меня ни с кем не было договоренностей о новом правительстве», - заявил он.



The Washington Post также сообщило, что сотрудники Федеральной службы безопасности России были настолько уверены в быстром падении Украины, что в последние дни перед вторжением РФ обустраивали жилье в Киеве.