Александр и Виктор Янукович попали под новые санкции ЕС из-за войны

Совет Европейского Союза 3 августа принял решение ввести ограничительные меры в отношении двух дополнительных лиц – экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Санкции введены в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию РФ против Украины.



Как сообщается на сайте Евросовета, Совет добавил пророссийского бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича в список лиц, «организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры за их роль в подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В случае с Александром Януковичем - за проведение махинаций с сепаратистскими группировками на Донбассе.



Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.