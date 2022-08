ЗМІ: Кремль хотів, щоб маріонетковий уряд України очолював Царьов чи Янукович

У Кремлі планували встановити керований уряд в Україні після того, як вони захоплять Київ, напавши 24 лютого. За даними The Washington Post, росіяни перед повномасштабним вторгненням в Україну готували як мінімум два маріонеткові «уряди».



Представник українських силових структур розповів газеті, що згідно з планами Кремля, один «уряд», розміщений у Білорусі, формувався навколо екс-президента Віктора Януковича. 7 березня у Мінську приземлився літак, який належав колишньому президентові України. Його прибуття було розцінено як свідчення про те, що Росія може спробувати поновити на посаді політика, якого кремлівські чиновники досі називають після його повалення у 2014 році «законним» лідером країни.



Янукович не відповів на запит видання про коментарі. Його колишній прем'єр-міністр Микола Азаров заявив у телефонному коментарі The Post, що будь-які припущення про те, що Москва намагається організувати повернення Януковича до влади, є «повною нісенітницею».



Друга група, до якої входили колишні урядовці Януковича, сформувалася на південному сході України, коли цю територію захопили російські війська. Серед них був колишній член Партії регіонів Олег Царьов, який заявив про свою присутність в Україні в Telegram, написавши, що Київ буде вільний від фашистів.



У телефонному інтерв'ю The Post минулого місяця Царьов сказав, що в перші тижні війни він навіть був на околицях Києва, мандруючи з «друзями», яких він відмовився назвати. На питання про те, чи брав він участь у якійсь змові з метою захоплення влади, Царьов відповідати не став.



«У мене ні з ким не було домовленостей про новий уряд», - заявив він.



The Washington Post також повідомило, що співробітники Федеральної служби безпеки Росії були настільки впевнені у швидкому падінні України, що останніми днями перед вторгненням РФ облаштовували житло в Києві.