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Ракетные удары по Донбассу. Из Авдеевки эвакуируют последнюю больницу. Главное за день ►

19 августа 2022, 23:12

Ракетные удары по Донбассу. Из Авдеевки эвакуируют последнюю больницу. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Три ракетных удара по Донбассу за сутки. Какие последствия терпят города Донецкой области.
  • В Авдеевке не останется ни одного медика, при том что в городе остаются несколько тысяч мирных жителей.
  • Чьи Пески? Украина заявляет о контроле над поселком, а независимые расследователи утверждают, что его контролируют россияне.
  • «Трибунал» над пленными «азовцами» в Мариуполе могут провести на день независимости Украины. Разведка сообщает также о готовящемся теракте по примеру Еленовки.
  • Быт захваченного Северодонецка. Местный блогер показал, как живут люди в разрушенном на 90% городе.
  • Обстрел Донецка и Горловки. С десяток человек ранены.
  • Новые назначения в т.н «правительство» «Л-ДНР». Кто эти россияне, которые будут руководить оккупированным Донбассом.

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