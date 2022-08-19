Ракетные удары по Донбассу. Из Авдеевки эвакуируют последнюю больницу. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Три ракетных удара по Донбассу за сутки. Какие последствия терпят города Донецкой области.

В Авдеевке не останется ни одного медика, при том что в городе остаются несколько тысяч мирных жителей.

Чьи Пески? Украина заявляет о контроле над поселком, а независимые расследователи утверждают, что его контролируют россияне.

«Трибунал» над пленными «азовцами» в Мариуполе могут провести на день независимости Украины. Разведка сообщает также о готовящемся теракте по примеру Еленовки.

Быт захваченного Северодонецка. Местный блогер показал, как живут люди в разрушенном на 90% городе.

Обстрел Донецка и Горловки. С десяток человек ранены.

Новые назначения в т.н «правительство» «Л-ДНР». Кто эти россияне, которые будут руководить оккупированным Донбассом.