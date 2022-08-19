Ракетні удари по Донбасу. З Авдіївки евакуювали останню лікарню. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Три ракетні удари по Донбасу за добу. Які наслідки зазнають міста Донецької області.
- В Авдіївці не залишиться жодного медика, при тому, що в місті залишаються кілька тисяч мирних жителів.
- Чиї Піски? Україна заявляє про контроль над селищем, а незалежні розслідувачі стверджують, що його контролюють росіяни.
- Трибунал над полоненими азовцями в Маріуполі можуть провести на день незалежності України. Розвідка повідомляє також про теракт, що готується за прикладом Оленівки.
- Побут захопленого Сєвєродонецька. Місцевий блогер показав, як живуть люди у зруйнованому на 90% місті.
- Обстріл Донецька та Горлівки. З десяток людей поранено.
- Нові призначення у т.зв. «уряд» «Л-ДНР». Хто ці росіяни, які керуватимуть окупованим Донбасом?