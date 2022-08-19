Ракетні удари по Донбасу. З Авдіївки евакуювали останню лікарню. Головне за день ►

19 серпня 2022, 23:12

Ракетні удари по Донбасу. З Авдіївки евакуювали останню лікарню. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Три ракетні удари по Донбасу за добу. Які наслідки зазнають міста Донецької області.
  • В Авдіївці не залишиться жодного медика, при тому, що в місті залишаються кілька тисяч мирних жителів.
  • Чиї Піски? Україна заявляє про контроль над селищем, а незалежні розслідувачі стверджують, що його контролюють росіяни.
  • Трибунал над полоненими азовцями в Маріуполі можуть провести на день незалежності України. Розвідка повідомляє також про теракт, що готується за прикладом Оленівки.
  • Побут захопленого Сєвєродонецька. Місцевий блогер показав, як живуть люди у зруйнованому на 90% місті.
  • Обстріл Донецька та Горлівки. З десяток людей поранено.
  • Нові призначення у т.зв. «уряд» «Л-ДНР». Хто ці росіяни, які керуватимуть окупованим Донбасом?

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