Ракетні удари по Донбасу. З Авдіївки евакуювали останню лікарню. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Три ракетні удари по Донбасу за добу. Які наслідки зазнають міста Донецької області.

В Авдіївці не залишиться жодного медика, при тому, що в місті залишаються кілька тисяч мирних жителів.

Чиї Піски? Україна заявляє про контроль над селищем, а незалежні розслідувачі стверджують, що його контролюють росіяни.

Трибунал над полоненими азовцями в Маріуполі можуть провести на день незалежності України. Розвідка повідомляє також про теракт, що готується за прикладом Оленівки.

Побут захопленого Сєвєродонецька. Місцевий блогер показав, як живуть люди у зруйнованому на 90% місті.

Обстріл Донецька та Горлівки. З десяток людей поранено.

Нові призначення у т.зв. «уряд» «Л-ДНР». Хто ці росіяни, які керуватимуть окупованим Донбасом?