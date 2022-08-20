Жертвами обстрелов Донецкой области стали семь человек, еще 13 ранены

В результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли семь человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его информации, четыре человека погибли в Бахмуте, по одному — в Дружбе, Константиновке и Пивничном. Еще 13 человек ранены: пятеро — в Великой Новоселке, по трое — в Бахмуте и Северске, по одному — в Константиновке и Ивановке.



С 24 февраля в Донецкой области в результате обстрелов 751 человек погиб и 1941 ранен. При этом в настоящее время власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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